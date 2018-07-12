إجراء أول عملية جراحية في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل

الرياض(صدى):

أجريت في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل أول عملية جراحية تكللت بالنجاح بحمد الله وتوفيقه.

ويعد مستشفى الملك سلمان التخصصي بسعة 500 سرير أكبر مستشفى تخصصي في المنطقة حيث تم تدشينه في شهر مارس الماضي .

وبلغت تكلفة إنشاء المستشفى أكثر من 500 مليون ريال ويعد إضافة كبيرة للخدمات الصحية بمنطقة حائل ، ويضم المستشفى العديد من الأقسام والعيادات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية.

ويتكون من 4 طوابق تحتوي على 55 عيادةً في 48 تخصصاً منها الأورام والقلب والسمنة والأعصاب والكلى وغيرها إضافةً إلى أقسام العناية المركزة ووحدة الحروق والمناظير والعمليات وجراحة اليوم الواحد والعلاج الطبيعي وغيرها من الأقسام المتخصصة بالإضافة إلى الخدمات المساندة.

وسيسهم المستشفى بمشيئة الله في زيادة عدد الأسرة في المنطقة وتقليل أعداد الإحالات حيث يوجد في منطقة حائل حالياً 12 مستشفى و 109 مراكز صحية أولية إضافة إلى 5 مراكز متخصصة وهي مركز القلب، وطب العيون، وطب الأسنان، والكلى والتأهيل الطبي .