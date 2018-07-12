بالفيديو.. انتقادات لاذعة لنادين الراسي بعد مقطع احتفالها بزفاف ابنها

بيروت(صدى):

تعرَّضت النجمة اللبنانية نادين الراسي، إلى انتقادات كثيرة بعد انتشار مقطع فيديو لها أثناء احتفالها بزواج ابنها بطريقة غريبة.

وأظهر المقطع، قيامها بالجلوس على الأرض وتصوير ابنها وزوجته أثناء رقصهم في حفل الزفاف، فيما ظلت هي تتمايل على أنغام الموسيقى.

يذكر أن حفل الزفاف أقيم منذ يومين في العاصمة الفرنسية باريس.