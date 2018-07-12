عائض القرني عن ” الحسد ” : موزع الأرزاق هو الله

حمود العنزي(صدى):

نهى الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني، الأشخاص عن ” الحسد ” ، مشيرًا إلى أن الله كتب لكل إنسان رزقه عند ولادته، وأن موزع الأرزاق هو الله.

وقال ” القرني ” اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اطمئن وأمن وتأكد أن موزع الأرزاق هو الله، ولن تموت حتى تسوفي رزقك كاملاً ” .

وأضاف: ” تعوّد عند رؤيتك شيء تحبه يملكه غيرك أن تدعو له بالبركة، امتثالاً لقول خير الخلق ﷺ: إِذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه فليدع له بالبركة ” .

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