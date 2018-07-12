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عائض القرني عن ” الحسد ” : موزع الأرزاق هو الله

عائض القرني عن ” الحسد ” : موزع الأرزاق هو الله
حمود العنزي(صدى):

نهى الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني، الأشخاص عن ” الحسد ” ، مشيرًا إلى أن الله كتب لكل إنسان رزقه عند ولادته، وأن موزع الأرزاق هو الله.

وقال ” القرني ” اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اطمئن وأمن وتأكد أن موزع الأرزاق هو الله، ولن تموت حتى تسوفي رزقك كاملاً ” .

وأضاف: ” تعوّد عند رؤيتك شيء تحبه يملكه غيرك أن تدعو له بالبركة، امتثالاً لقول خير الخلق ﷺ: إِذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه فليدع له بالبركة ” .

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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 5 ساعات

وحد السرقة قطع اليد

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات

الرزاق الله والسراق بشر بعضهم يسموهم شيوخ بعد

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات

الرزاق الله والسراق بشر بعضهم يسموهم شيوخ بعد

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات

الرزاق الله والسراق بشر بعضهم يسموهم شيوخ بعد

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 4 ساعات

حصّن نفسك: عليك أن تكون مدركاً لحقيقة أنّ الحسد أمر موجود ، فقد حثّنا الرسول الكريم على قراءة المعوّذات الثلاثة “الإخلاص، والفلق، والنّاس” لنحصّن أنفسنا من شرور النّاس وأعينهم،فلن يصيبنا إلّا ما كتب الله لنا، وعلينا بقراءة الأدعية التي تحمينا من العين والحسد .

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 4 ساعات

ونت شايف احد قال غير كذا ياقرني حتى الشحاذة الطفل الصغير بيقول عطني من مال الله …

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب وحكم الحرامى والنصاب والمرتشى وتاجر الفساد فى جمع المال ؟

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات

وحكم أصحاب البنوك والمؤسسات التى تعطى ” بربا الفوئد ” هل يجوز عليها الحسد ؟

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات

فى البكيرية والقصيم يقولوا هناك علاج للحسد وهو ورق شجرة السدر .. صحيح الكلام ده ؟

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات

هو أخو محمد عبدة إلى توفى عمرة أصغر منة ؟

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات

سمعت إن هناك وظائف لتأجير الحاسد .. هل فى وظائف شاغرة حاليا ؟

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