عائض القرني عن ” الحسد ” : موزع الأرزاق هو الله
نهى الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني، الأشخاص عن ” الحسد ” ، مشيرًا إلى أن الله كتب لكل إنسان رزقه عند ولادته، وأن موزع الأرزاق هو الله.
وقال ” القرني ” اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اطمئن وأمن وتأكد أن موزع الأرزاق هو الله، ولن تموت حتى تسوفي رزقك كاملاً ” .
وأضاف: ” تعوّد عند رؤيتك شيء تحبه يملكه غيرك أن تدعو له بالبركة، امتثالاً لقول خير الخلق ﷺ: إِذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه فليدع له بالبركة ” .
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