بالفيديو.. لاعبو انجلترا حاولوا تسجيل هدف أثناء احتفال الكروات

نواف السالم(صدى):

أقدم المنتخب الإنجليزي، على استغلال احتفال الكروات بهدف ماريو ماندزوكيتش بهدفه في شباك بيكفورد، حيث خرج لاعبو كرواتيا خارج الملعب للاحتفال.

وفي هذه الأثناء، حاول 3 لاعبين إنجليز التسجيل في مرمى الكروات وانطلقوا إلى شباكهم إلا أن الحكم أحبطهم، وأوقف اللعب.

يذكر أن القانون يسمح بالتسجيل إذا خرج لاعبو الفريق المنافس جميعًا خارج الملعب، إلا أن الصور أظهرت أن لاعبي كرواتيا لم يخرجوا جميعهم خارج الملعب ومنهم من بقى داخله.

وتأهلت كرواتيا، أمس الأربعاء، إلى نهائي كأس العالم إلى جانب فرنسا، وذلك بعد فوزها على انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.