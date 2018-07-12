بحركات مثيرة تتجاوز التوقعات.. ” توم كروز ” يعود لفيلمه الجديد مهمة مستحيلة

أماني الغامدي(صدى):

يشهد هذا الشهر عودة الممثل الأمريكي توم كروز لأحدث أفلامه لسلسلة ” ميشن إمبوسيبل/ مهمة مستحيلة ” ؛ حيث يقول الممثل سايمون بيج المشارك معه في البطولة أن الفيلم يتجاوز التوقعات بالنسبة لأفلام الحركة.

وعن الحركات المثيرة الذي يتوقع أن يقوم ” كروز ” بتأديتها بهذا الفيلم، فسوف يقوم بحركاته الخطيرة بنفسه، كالقفز من طائرة نقل عسكرية من على ارتفاع 25 ألف قدم ويقود طائرة هليكوبتر بين وديان جبلية.

كما تشمل هذه الحركات أن يقوم بقيادة دراجة نارية بدون خوذة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور حول قوس النصر في باريس.

من الجدير بالذكر أن العرض العالمي للفيلم الجديد، سيبدأ بدور السينما في 25 يوليو الجاري.