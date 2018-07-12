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أكبر بنك ياباني يوقف تعاملاته مع إيران

أكبر بنك ياباني يوقف تعاملاته مع إيران
وكالات(صدى):

أظهرت وثيقة من بنك ميتسوبيشي يو إف جيه، أكبر بنوك اليابان، بأنه سيوقف كل المعاملات المتعلقة بإيران.

وأوضحت الوثيقة، أن البنك سيوقف المعاملات مع إيران التزامًا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وذكرت الوثيقة التي اطلعت على وكالة ” رويترز ” ، أن البنك أبلغ عملاءه في اليابان بالقرار الذي يحظر فيه المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة ” تصفية أعمال ” تمتد إلى 4 نوفمبر القادم.

وأشارت إلى أن البنك يمكنه مراجعة سياسته إذا قدَّمت الولايات المتحدة مزيدًا من الخطوط الإرشادية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 5 ساعات

بي خدا؛-همين خوش خبر،،

خيلي خيلي ممتاز..

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 4 ساعات

احسن شي سوته اليابان

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 4 ساعات

يالله اللي بعده حكومة دجل من اردى لاردى باذن الله

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