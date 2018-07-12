أول فيديو للمشاجرة بين الفنانة زينة وأسرة أمريكية في دبي

أماني الغامدي(صدى):

عرضت الإعلامية دينا زهرة مقدمة برنامج ” هنا العاصمة ” مقطع فيديو يرصد المشادة التي نشبت بين الفنانة زينة وشقيقتها وأسرة أمريكية بدبي؛ بسبب تصوير الأولى خلسة.

وكانت الفنانة زينة، أصدرت بياناً إعلامياً ، أوضحت فيه ملابسات ما تردد مؤخرًا عن تعديها على أسرة كاملة بمدينة دبي بالإمارات.

وقالت “زينة” في بيانها ، ” فوجئت بعدة أخبار في المواقع والجرائد تفيد بقيامي بالاعتداء على أسرة كاملة خلال تواجدي في دولة الإمارات الشقيقة، تضمن التأكيد على قيامي بالاعتداء على طفلة صغيرة، وهي محاولة يائسة من الطرف الآخر لكسب التعاطف معه في معركته الخاسرة ” .

وتابعت زينة ، ” ورغم أننى متاحة لجميع الصحف والمواقع التي كان يجب عليهم أن يحصلوا على حق الرد قبل نشر أقاويل غير حقيقية ودون سند، مع العلم أن هذه الواقعة حدثت منذ ما يقرب من 10 أيام، ولم أتحدث عنها احترامًا لشعب وحكومة الإمارات الشقيقة، ولكنى سأحكى الواقعة كما حدثت بالنص، حتى لا يتم نشر أخبار مغلوطة”.