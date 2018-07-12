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التويجري: التركي عدنان أوكتار ” شهواني منحرف وليس داعية “

التويجري: التركي عدنان أوكتار ” شهواني منحرف وليس داعية “
أنقرة(صدى):

علَّق المدير العام للإيسيسكو، و الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، عبدالعزيز التويجري، على اعتقال عدنان أوكتار ” الداعية ” التركي، مؤكدًا أنه لا يجوز إطلاق عليه لقب ” داعية ” .

وقال ” التويجري ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” عدنان اوكتار التركي الذي تمّ اعتقاله يوم أمس في اسطنبول لا يجوز أن يطلق عليه لقب داعية فهو شهوانيٌ منحرفٌ الدعوةُ منه براء ” .

يذكر أن الشرطة التركية كانت قد ألقت القبض على ” أوكتار ” بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي، وهو معروف بشرح دروسه الدينية وسط الراقصات والممثلات حيث يطلق عليهم لقب ” القطط ” .

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 5 ساعات

براء الاسلام من هيك حثالات ووسخات بالعكس الاسلام ارفى واكبر واكمل من جهالات

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 5 ساعات

عقبال كل واحد حافظ كلمتين دين وبيستغلهم لمصالحه الشخصية هاد مو داعية هاد قواد

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات

هذا مش اسمه هارون اللي اصدر كتب رد على نظرية دارون؟!

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 5 ساعات

داعيه؟؟ داعي الشر؛ ربي يضره ولايسره. لجهنم

[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يصيبه

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