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14 وظيفة أكاديمية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية

14 وظيفة أكاديمية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت كلية الملك عبدالعزيز الحربية، عددًا من الوظائف الأكاديمية للمواطنين فقط، بمرتبة أستاذ مساعد ومعيد في تخصصات عدة.
والتخصصات هي:
عدد 4 أستاذ مساعد في تخصصات ” ثقافة إسلامية، قانون، جغرافيا، كيمياء ” بشرط الحصول على درجة الدكتوراه.

عدد 10 معيدين في تخصصات ” ثقافة إسلامية، قانون، جغرافيا، فيزياء، رياضيات، كيمياء ” بشرط الحصول على درجة البكالوريوس.

كما أوضحت الكلية أن الأوراق المطلوبة عند التقديم هي:
صورة المؤهل والخبرة، على أن لا يقل المعدل عن ” جيد جدًا ” مع الأصل للمطابقة.
معادلة الشهادة إذا كانت من جهة تعليمية خارج المملكة.
السيرة الذاتية.
صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
صورتين شمسيتين مقاس 4 في 6 .

وبيّنت أن طريقة القديم ستكون حضوريًا في مقر كلية الملك عبدالعزيز الحربية في العيينة بالرياض ” إدارة شؤون الموظفين “.

وأشارت إلى أن موعد التقديم، سيكون من يوم الأحد القادم 1439/11/2هـ حتى نهاية دوام الخميس الموافق 1439/11/6هـ خلال أوقات الدوام الرسمي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق لجميع المتقدمين اللهم امين

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