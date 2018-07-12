مشروب سحري لمحاربة دهون البطن

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر القرفة من المشروبات التي تمتلك قدرة كبيرة على حرق الدهون في الجسم وخاصة المتراكمة في منطقة البطن، دهون البطن .

وهذا المشروب من القرفة إذا اضيف إليه التفاح يصبح ذا فاعلية أكبر، وهذا ما يجعلنا نقدم اليكِ اليوم المشروب السحري من القرفة والتفاح للتخلص من دهون البطن في أقل وقت.

المكونات:

ملعقة كبيرة من القرفة

تفاحة كبيرة حمراء

لترين من الماء الساخن

الطريقة:

قومي بإضافة القرفة إلى الماء الساخن وامزجيهما جيدا، بعدها قومي بتقطيع التفاح إلى قطع صغيرة وضفيها إلى المزيج واتركي الخليط يمتزج معا لبضع ساعات ثم تناوليه هذه الكمية على مدار اليوم.

وفي خلال أيام معدودة من تناول هذا المشروب ستبدأ النتائج في الظهور.