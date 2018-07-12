العملة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي بسبب تصريحات ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

واصلت الليرة التركية الانهيار؛ حيث تراجعت إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية لتصل إلى 4.9767، وذلك بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن السياسة النقدية للبلاد.

ويخشى المستثمرون من تأثير أردوغان على السياسة النقدية، ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة؛ حيث فقدت الليرة نحو 22% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.

وكان ” أردوغان ” قد صرّح قائلًا: ” لدينا كثير من الأدوات. أعتقد أننا سنشهد تراجعًا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ” ؛ بينما من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو، بعد أن رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أبريل في محاولة لدعم العملة.