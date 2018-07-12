حمدان الشمراني ينضم لصفوف الفيصلي
كشف نادي الفيصلي، أمس الأربعاء، عن تعاقده مع ظهير أيسر النادي الأهلي حمدان الشمراني.
وحضر عضو مجلس الإدارة الأستاذ وائل المدلج، توقيع عقد ” الشمراني ” بحضور وكيل أعمال اللاعب الأستاذ فهر الطيب؛ فيما شكرت إدارة الفيصلي إدارة الأهلي لتسهيلها عملية انتقال اللاعب.
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 5 ساعات
عقبال عقيل
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 5 ساعات
كل مكتسبات الاهلي للاندية الأخرى
كل مايحتاجه الاهلي للاندية الاخرى
اللي اتمناه انه يروح اعارة فقط
اما بيعه فهذا فكر عقيم 🙂
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمدلله
عقبال منصور وسعيد وعقيل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات
ياخي والله لاعب ممتاز يأخي حرام يفرطون فيه 😓