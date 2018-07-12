  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. حمدان الشمراني ينضم لصفوف الفيصلي

حمدان الشمراني ينضم لصفوف الفيصلي

حمدان الشمراني ينضم لصفوف الفيصلي
نواف السالم(صدى):

كشف نادي الفيصلي، أمس الأربعاء، عن تعاقده مع ظهير أيسر النادي الأهلي حمدان الشمراني.

وحضر عضو مجلس الإدارة الأستاذ وائل المدلج، توقيع عقد ” الشمراني ” بحضور وكيل أعمال اللاعب الأستاذ فهر الطيب؛ فيما شكرت إدارة الفيصلي إدارة الأهلي لتسهيلها عملية انتقال اللاعب.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 5 ساعات

عقبال عقيل

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 5 ساعات

كل مكتسبات الاهلي للاندية الأخرى
كل مايحتاجه الاهلي للاندية الاخرى
اللي اتمناه انه يروح اعارة فقط
اما بيعه فهذا فكر عقيم 🙂

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 5 ساعات

الحمدلله

عقبال منصور وسعيد وعقيل

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات

ياخي والله لاعب ممتاز يأخي حرام يفرطون فيه 😓

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *