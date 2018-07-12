حمدان الشمراني ينضم لصفوف الفيصلي

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الفيصلي، أمس الأربعاء، عن تعاقده مع ظهير أيسر النادي الأهلي حمدان الشمراني.

وحضر عضو مجلس الإدارة الأستاذ وائل المدلج، توقيع عقد ” الشمراني ” بحضور وكيل أعمال اللاعب الأستاذ فهر الطيب؛ فيما شكرت إدارة الفيصلي إدارة الأهلي لتسهيلها عملية انتقال اللاعب.