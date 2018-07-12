بالفيديو.. مشاهد حية لاستهداف طيران التحالف تجمعات حوثية مسلحة

فهمي محمد(صدى):

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، مقاطع فيديو توثق لحظة استهداف وقصف تجمعات حوثية مسلحة في اليمن.

وأظهر المقطع، قيام التحالف العربي برصد تحركات العناصر الحوثية وفق منظومة الاستطلاع، وكذلك تدمير مواقع لتخزين الأسلحة وعربات مسلحة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية.

يذكر أنه قد قتل اثنين من قيادات الحوثي البارزة بالساحل الغربي، خلال مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني مدعومًا بالتحالف العربي.