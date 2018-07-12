الدولار قرب ذروته في أسبوع ونصف

وكالات(صدى):

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في تسعة أيام اليوم الخميس، مدعومًا بالقلق من تسارع ضغوط التضخم الأمريكي لكن المخاوف من تصاعد النزاعات التجارية حدت من المكاسب.

وزاد الدولار 0.3 بالمئة إلى 112.29 ين بعد أن صعد 1.3 بالمئة خلال المعاملات الأمريكية أمس الأربعاء مخترقا حاجز 112 ينا للمرة الأولى منذ العاشر من يناير كانون الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، صوب أعلى مستوياته في أسبوع 94.769 الذي بلغه الليلة الماضي حيث سجل 94.753. ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاستقاء مزيد من المؤشرات على توقيت وسرعة رفع أسعار الفائدة. في غضون ذلك فقد اليورو قوة الدفع وسجل 1.1675 دولار مبتعدا أكثر عن ذروة ثلاثة أسابيع ونصف 1.17905 دولار التي لامسها يوم الاثنين.