مخترع سعودي يحصل على براءة اختراع لشاحن ذاتي الطاقة

علي القحطاني(صدى):

حاز المخترع السعودي وليد الحمد، على براءة اختراع لشاحن ذاتي الطاقة؛ وذلك بعد أن قدم نموذجًا علميًا استطاع شحن الهاتف المحمول دون اللجوء لمصدر الطاقة الكهربائية.

وعن تفاصيل الاختراع، قال ” الحمد ” أنه كان بحاجة لشحن جواله في توقيت مهم، ألهمه فكرة البحث عن طريقة لشحن الهاتف الجوال من دون توفر مصدر للكهرباء.

أما عن بدء التفكير في اختراعه، أضاف: ” تنبهت إلى طاقة مهدرة تصدرها الأجهزة الإلكترونية ومن ضمنها الهاتف الجوال نفسه، تسمى الطاقة الكهرومغناطيسية أو الحث الكهرومغناطيسي، فتساءلت ذات مرة لماذا لا نستفيد منها، وكان التحدي كيف أثبت ذلك عمليًا، وليس نظريًا ؟ ” .

وتابع ” الحمد ” : ” بعد سنوات من البحث والتحليل والاطلاع تمكنت من الحصول على طاقة كهربائية؛ لشحن الجوال مصدرها الحث الكهرومغناطيسي المنتشر حولنا، والذي تصدره أغلب الأجهزة في منازلنا ” .

وفيما يتعلق ببراءة الاختراع، أبان أنه حصل على الشهادة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأنه وجد تعاونًا كبيرًا منها.