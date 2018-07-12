بالفيديو.. المطلق: التعدد ضرورة بالمطلقات والأرامل والعوانس

نايف السالم(صدى):

يرى الدكتور عبدالله محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن التعدد في هذا العصر أمر ضروري ولكن بالمطلقات والأرامل والعوانس.

وأضاف خلال رده على إيجابيات تعدد الزوجات في برنامج ” فتاوى ” ، أن هناك البعض الذي يريد الزواج بشابة ذات 17 عامًا أو 20 عامًا ويريد أن يعدد، موجهًا لهم رسالة أن يفطن لنفسه ويرى قدرته على التعدد.

ونصح ” المطلق ” ، بالزواج من الموظفات أو العاملات؛ لأن ذوات الدخل لديهن استعداد للتعاون مع الزوج، منتقدًا تسرع بعض الناس في التعدد دون تخطيط، ويدخل في مشاجرات زوجية يومية.

يذكر أن المحاكم السعودية كانت قد سجلت 53 ألف حكم طلاق في عام 2017، بمعدل 149 حالة يومية، وكذلك هناك مئات الحالات التي وقعت دون اللجوء إلى المحاكم.

كما أشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن نسبة العنوسة بين السعوديات بلغت 10.07%.