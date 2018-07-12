بالفيديو.. المطلق: التعدد ضرورة بالمطلقات والأرامل والعوانس
يرى الدكتور عبدالله محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن التعدد في هذا العصر أمر ضروري ولكن بالمطلقات والأرامل والعوانس.
وأضاف خلال رده على إيجابيات تعدد الزوجات في برنامج ” فتاوى ” ، أن هناك البعض الذي يريد الزواج بشابة ذات 17 عامًا أو 20 عامًا ويريد أن يعدد، موجهًا لهم رسالة أن يفطن لنفسه ويرى قدرته على التعدد.
ونصح ” المطلق ” ، بالزواج من الموظفات أو العاملات؛ لأن ذوات الدخل لديهن استعداد للتعاون مع الزوج، منتقدًا تسرع بعض الناس في التعدد دون تخطيط، ويدخل في مشاجرات زوجية يومية.
يذكر أن المحاكم السعودية كانت قد سجلت 53 ألف حكم طلاق في عام 2017، بمعدل 149 حالة يومية، وكذلك هناك مئات الحالات التي وقعت دون اللجوء إلى المحاكم.
كما أشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن نسبة العنوسة بين السعوديات بلغت 10.07%.
ام ناريمن[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 6 ساعات
المطلق: التعدد ضرورة بالمطلقات والأرامل والعوانس يا شيخ مطلق الرجل المتزوج مستقر في حياته الزوجية ولا يحتاج الي التعدد هناك الاف من الشباب الاعزب هم من يحتاجون للزواج خاصة من ذوي الدخل المحدود
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 6 ساعات
كفوووووو
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 6 ساعات
ياخوفي بعد كم يوم يغير رأيه😅
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7215 ] نشر منذ 5 ساعات
يحسب ربعنا يعددون تباعاً للسنة لا هم يبون تعدد للشهوات فقط ماهو حباً بالآجر والثواب بالعقل من هذا اللي يتزوج ارملة او مطلقة عشان يصرف عليها واذا كان معها عيال من هذا الرجل الأصيل اللي يتزوج عشان يرعى أيتام ويصرف عليهم أكيد بيقولون ما علي من عيال الناس وهم يدورون المسيار عشان ما فيه نفقة ولا بيت ولا مصاريف وزودن عليها يبيه مدة ويطلق يعني الحرام الله يبعد عن الحرام وبعدين فيه شباب عنس من ٣٨ وفوق ما تزوجوا تعتقد يرضى يتزوج مطلقة او ارملة اتركوا المطلقة والأرملة بحالها ما تبي من الدنيا الا الله يقدرها على تربية عيالها الزواج عندهم خلاص تجربة وانتهت بحلوها وبمرها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 4 ساعات
الكل نصيبه على الله
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 4 ساعات
آه يا شيخ ؟؟؟
((ودي أكفخ مير مكسور الجناحي))،،
وأتوقع أشكالي واجد يا شيخ عبدالله،،
ياشيخ عبدالله :- الله يثيبك ،،
حاول تكثر النصح على، بعض الزوجات ،اللي ماتبغانا نتبع سنة نبينا بالتعدد،ونواكب ركب المعددون..
باسل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
المطلقات اضربو عن الزواج ولا لقينا وينها بنت الحلال اللي تبي تكون الثانية
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ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
مافيش مانع .. لكن المشكلة الزوجات تستغل الزوج فى توصيل المشاوير والأسواق وتحميل الخضار .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
أم ناريمن
تعليق1👍👍👍
يقلون الشيخ يوم قرى تعليقك
جته كحه
الظاهر قرأ وهو قاعد يشرب مويه
بغى ييروح فيها🤢😂😂😂😂