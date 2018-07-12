فتاة تتخلص من تهديد واعتداءات حبيبها بطريقة ذكية

واشنطن(صدى):

لجأت امرأة تدعى كارولين إلى حيلة ذكية جداً ومبتكرة للتخلّص من معاناتها مع حبيبها، حيث قامت خلال وجودها داخل عيادة بيطرية معه بتمرير ورقة إلى عاملة الاستقبال بينما كانت تنتظر دورها، وعندما قرأتها العاملة وجدت أنّ المرأة تطلب منها إبلاغ الشرطة لأنّ حبيبها يهدّدها بمسدس وبالفعل طلبت العاملة رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليه.

وعثرت الشرطة على السلاح مع الشاب الذي كان يسجن حبيبته في المنزل ويقوم بالإعتداء عليها بالضرب، لكنّه سمح لها أخيراً بزيارة الطبيب وهو ما استغلّته للإيقاع به، كما تمّ العثور على رصاصتين اخترقتا حائط منزلهما، وإصابات بجسد ورأس المرأة.