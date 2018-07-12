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بالفيديو والصور.. خطر يحدق بأشهر منتزهات عسير بمنطقة ” السودة “

بالفيديو والصور.. خطر يحدق بأشهر منتزهات عسير بمنطقة ” السودة “
أبها(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو والصور، خطرًا يحدق بأشهر منتزهات عسير بمنطقة ” السودة ” ، خلف مشروع متعثر منذ عدة سنوات.

ورصدت الصور عمق الحفر، التي لا توجد حولها حواجز تمنع وصول أحد إليها، حيث تُنذر بكارثة خاصة أن مياه الأمطار تجمعت داخل هذه الحفر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 6 ساعات

اتمني من هيئة السياحة والترفيه ايضا اقامة مشاريع سياحية ومنتزهات وملاهي اطفال ومسطحات خضراء وجلسات المنطقة جميلة جدا واجوائها رائعة صيفا لاكن تحتاج الي تطوير من شركات متخصصة في هذا المجال واتمني من رجال الاعمال والشركات انشاء فنادق ومنتجعات متطورة للسياح والزوار للمنطقة وتكون ايجارته منافسة لدول الجوار ودول اخري مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا وغيرها من الدول الاخري

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب

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