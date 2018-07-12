بالفيديو والصور.. خطر يحدق بأشهر منتزهات عسير بمنطقة ” السودة “

أبها(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو والصور، خطرًا يحدق بأشهر منتزهات عسير بمنطقة ” السودة ” ، خلف مشروع متعثر منذ عدة سنوات.

ورصدت الصور عمق الحفر، التي لا توجد حولها حواجز تمنع وصول أحد إليها، حيث تُنذر بكارثة خاصة أن مياه الأمطار تجمعت داخل هذه الحفر.