بالفيديو.. اعتقال أشهر ” داعية ” تركي والمعروف بشرح دروسه وسط الراقصات

أنقرة(صدى):

اعتقلت السلطات التركية، عدنان أوكتار ” الداعية ” المثير للجدل والمعروف بشرح الشريعة وقيم الإسلام السمحة، وسط الراقصات والفنانات حيث كان يطلق عليهم ” القطط ” .

وألقت الشرطة القبض عليه برفقة 234 من أتباعه، في تهم تتعلق باستغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بهدف الاحتيال، والتزوير ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب.

وُلد ” أوكتار ” عام 1956، ودخل جامعة معمار سنان بإسطنبول عام 1979، وفي صيف عام 1986، تم القبض عليه بحسب موقعه الإلكتروني، وحبس 9 أشهر، وفي منتصف 1991، قامت الشرطة بتفتيش المنزل الذي يتشاركه مع والدته في مقاطعة أورتاكوي بإسطنبول، لتجد ربطة من الكوكايين في إحدى كتبه، لكنه زعم أن هذه مؤامرة ضده.