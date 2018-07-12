بالفيديو.. اعتقال أشهر ” داعية ” تركي والمعروف بشرح دروسه وسط الراقصات
اعتقلت السلطات التركية، عدنان أوكتار ” الداعية ” المثير للجدل والمعروف بشرح الشريعة وقيم الإسلام السمحة، وسط الراقصات والفنانات حيث كان يطلق عليهم ” القطط ” .
وألقت الشرطة القبض عليه برفقة 234 من أتباعه، في تهم تتعلق باستغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بهدف الاحتيال، والتزوير ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب.
وُلد ” أوكتار ” عام 1956، ودخل جامعة معمار سنان بإسطنبول عام 1979، وفي صيف عام 1986، تم القبض عليه بحسب موقعه الإلكتروني، وحبس 9 أشهر، وفي منتصف 1991، قامت الشرطة بتفتيش المنزل الذي يتشاركه مع والدته في مقاطعة أورتاكوي بإسطنبول، لتجد ربطة من الكوكايين في إحدى كتبه، لكنه زعم أن هذه مؤامرة ضده.
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 6 ساعات
داعيه 😂دين ودنيا يوم هنا ويوم هناك😅
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 6 ساعات
اعتقال (عاهر) وليس داعية
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 6 ساعات
ههه داعيه لاحول ولا قوة الا بالله
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 6 ساعات
ليس بداعية من يدعو للمنكر
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 6 ساعات
كيف يكون داعية 😂😂
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1885 ] نشر منذ 3 ساعات
” ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ”
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم