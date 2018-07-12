بالفيديو.. عطل فني يصيب ” سناب شات ” عالميا

وكالات(صدى):

أصاب عطل فني، مساء أمس الأربعاء، تطبيق ” سناب شات ” في مختلف المناطق حول العالم؛ مما أثار استياء المستخدمين.

ومن جانبه، أكد المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه على علم بتعطل التطبيق وجاري إصلاح العطل.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تطبيق ” سناب شات ” للعطل؛ حيث اشتكى مستخدمو التطبيق في أكتوبر الماضي من عطل فني؛ فكان لا يمكنهم إرسال أو استقبال الرسائل، فيما طالب مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، بإبقاء تسجيل الدخول في الحساب، إلى حين إصلاح العطل.