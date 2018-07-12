بالصور.. في حدث تاريخي.. أميرة بحرينية تحلق بطائرة عسكرية

المنامة(صدى):

وقع حدث تاريخي بالبحرين، أمس الأربعاء، حيث حلقت الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، العضو في العائلة الحاكمة، بطائرة مقاتلة؛ لتصبح أول امرأة في البحرين تقدم على ذلك.

وحضر رئیس الوزراء البحریني الأمیر خلیفة بن سلمان آل خلیفة، الإنجاز غیر المسبوق للمرأة البحرینیة في مجال الطیران الحربي والعسكري والمتمثل في أول طلعة جویة بطائرة قتالیة بقیادة حفیدته الملازم ثاني طیار الشیخة عائشة بنت راشد آل خلیفة، التي أقلعت بالطائرة الحربیة القتالیة ” ھوك ” من قاعدة الشیخ عیسى الجویة على مدار ساعة كاملة.

ومن جانبه، أوضح الأمیر خلیفة بن سلمان آل خلیفة، قائلًا أن الطلعة الجویة: ” حدث فرید وإنجاز مشھود یجسد العزیمة وروح التحدي لدى المرأة البحرینیة والإصرار على خدمة الوطن والذود عنھ في أشد المجالات صعوبة ” ، فيما قال المشیر الركن الشیخ خلیفة بن أحمد آل خلیفة القائد العام لقوة دفاع البحرین، الذي حضر ھذا الحدث، أن: ” الشیخة عائشة سجلت إنجازاً في تاریخ سلاح الجو الملكي البحریني. ”