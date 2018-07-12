جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول والتسجيل لطلبة البكالوريوس

نجران(صدى):

تواصل جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، استقبال طلبات القبول، لدرجة البكالوريوس لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، ويستمر القبول والتسجيل حتى العاشر من شهر ذي القعدة القادم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن نتائج القبول في المرحلة الأولى ستعلن في 1439/11/15هـ، في حين ستكون المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين بتاريخ 1439/11/17هـ، حتى 1439/11/25هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1439/11/27هـ، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني التي تبدأ بتاريخ 1439/12/22هـ، ولغاية 1440/4/15هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1440/4/19هـ.

وبيّن العمري، أن الجامعة حددت عدداً من الشروط الواجب توفرها في المتقدم وهي أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافةً إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أي شروط أخرى تراها الجامعة.