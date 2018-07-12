بالفيديو.. تحذير من خطورة ” الصل الأسود ” وانتشاره في البر
أطلق خبير ثعابين، تحذيرًا من خطورة النوع المسمى بـ ” الصل الأسود ” ، مؤكدًا انتشاره في البر خلال هذه الفترة، مشددًا على خطورته.
ووصف الخبير ” الصل الأسود ” بأنه من النوع شديد السمية في حال تعرض الإنسان للإصابة بلدغته، لافتًا إلى أنه نوع من الثعابين السامة والخطيرة.
وأوضح أنه يشبه إلى حد كبير جدًا الثعبان الأسود، ولكنهما مختلفان تمامًا، ويتواجد في البيئات الصحراوية؛ لذلك نجده متواجدًا في المملكة إلى حد ما في بعض المناطق.
أبو خالد 88[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يكفينا وياكم الشر
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يستر علينا وعلى المسلمين اجمعين
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شره.