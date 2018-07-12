بالفيديو.. تحذير من خطورة ” الصل الأسود ” وانتشاره في البر

عادل الحربي(صدى):

أطلق خبير ثعابين، تحذيرًا من خطورة النوع المسمى بـ ” الصل الأسود ” ، مؤكدًا انتشاره في البر خلال هذه الفترة، مشددًا على خطورته.

ووصف الخبير ” الصل الأسود ” بأنه من النوع شديد السمية في حال تعرض الإنسان للإصابة بلدغته، لافتًا إلى أنه نوع من الثعابين السامة والخطيرة.

وأوضح أنه يشبه إلى حد كبير جدًا الثعبان الأسود، ولكنهما مختلفان تمامًا، ويتواجد في البيئات الصحراوية؛ لذلك نجده متواجدًا في المملكة إلى حد ما في بعض المناطق.