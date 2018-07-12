اختطاف طفلة واغتصابها جماعيا من عصابتين مختلفتين

نيودلهي(صدى):

شهدت ولاية مادهيا براديش الهندية ، واقعة مؤسفة ، حيث تعرضت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، للخطف والاغتصاب مرتين مختلفتين في اليوم ذاته .

وذكرت الشرطة الهندية أن فتاة في الـ 14 من عمرها، تعرضت للاغتصاب الجماعي مرتين في اليوم ذاته من قِبل مجموعتين مختلفتين من الرجال.

وكانت غادرت الفتاة منزلها في تشهندورا بولاية مادهيا براديش الهندية، عندما التقت بشاب يدعى موهيت بهرادواج (22 عامًا) والذي أقنع الفتاة بالركوب معه على دراجة نارية للذهاب إلى منزل شاب آخر يدعى راهول بوندي (24 عامًا)، حيث تم الاعتداء عليها جنسيا هناك.

وبعد أن أطلق الجانيان سراح الفتاة، اختطفتها عصابة أخرى مكونة من 3 رجال أعادوها إلى المنزل ذاته، وتناوبوا على اغتصابها واحتجزوها ليلة أخرى.

ونجحت الشرطة في العثور على الفتاة، بعدما أبلغ والدها عن اختفائها، ثم كثفت الشرطة جهودها للبحث عن الرجال، وبالفعل نجحت في اعتقالهم جميعاً .