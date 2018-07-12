سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يعطيه الف عافيه ويطولنا بعمره يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يجازيه الف خير علي مجهوداته الرائعه وتعبه معانا لتحقيق الافضل
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيه الف خير ويطولنا بعمره سيدي صاحب السموالملكي الأميرمحمد بن سلمان آل سعود
شيلة ابن الملوك بسيدي ولي العهد صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله
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