  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
جدة(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يعطيه الف عافيه ويطولنا بعمره يارب

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يجازيه الف خير علي مجهوداته الرائعه وتعبه معانا لتحقيق الافضل

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعطيه الف خير ويطولنا بعمره سيدي صاحب السموالملكي الأميرمحمد بن سلمان آل سعود
شيلة ابن الملوك بسيدي ولي العهد صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله
………….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *