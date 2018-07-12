5 أسباب خلف تعثر 662 مشروعا بالرياض

عادل الحربي (صدى):

كشفت هيئة تطوير الرياض، عن وجود 5 أسباب وراء تعثر 662 مشروعًا في العاصمة العام الماضي، والتي تبلغ تكلفتها 33.9 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة أن ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاولين، يأتي على رأس أسباب التعثر بنسبة 83.2%، بينما كان سبب عدم توافر الأراضي الأقل بـ0.2%.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسباب الخمسة هي: ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاولين بنسبة 83.2%، ومعوقات في المشروع 3.2%، ومعوقات إدارية ومالية وتنظيمية 12.2%، و تعديل نطاق العمل1.2%.

وعلى جانب آخر، أكدت الهيئة أن: ” المشاريع المنجزة بمنطقة الرياض خلال عام 2017 بلغت 881 مشروعا، تشكل 32 % من إجمالي المشاريع، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 35 مليار ريـال، بينما بلغت نسبة المشاريع الجاري تنفيذها 44%، وعددها 1.232 مشروعا، وتكلفة إجمالية تبلغ 216.4 مليار ريال، أما المشاريع المتأخرة والمتعثرة فتبلغ نسبتها 24 %، وعددها 662 مشروعا، وتكلفتها الإجمالية تبلغ 33.9 مليار ريال. “