5 أسباب خلف تعثر 662 مشروعا بالرياض
كشفت هيئة تطوير الرياض، عن وجود 5 أسباب وراء تعثر 662 مشروعًا في العاصمة العام الماضي، والتي تبلغ تكلفتها 33.9 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاولين، يأتي على رأس أسباب التعثر بنسبة 83.2%، بينما كان سبب عدم توافر الأراضي الأقل بـ0.2%.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسباب الخمسة هي: ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاولين بنسبة 83.2%، ومعوقات في المشروع 3.2%، ومعوقات إدارية ومالية وتنظيمية 12.2%، و تعديل نطاق العمل1.2%.
وعلى جانب آخر، أكدت الهيئة أن: ” المشاريع المنجزة بمنطقة الرياض خلال عام 2017 بلغت 881 مشروعا، تشكل 32 % من إجمالي المشاريع، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 35 مليار ريـال، بينما بلغت نسبة المشاريع الجاري تنفيذها 44%، وعددها 1.232 مشروعا، وتكلفة إجمالية تبلغ 216.4 مليار ريال، أما المشاريع المتأخرة والمتعثرة فتبلغ نسبتها 24 %، وعددها 662 مشروعا، وتكلفتها الإجمالية تبلغ 33.9 مليار ريال. “
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 7 ساعات
هناك مشكلة حقيقية فى التنظيم الإدارى للمشاريع بالمملكة العربية السعودية .. هل هى وزارة العمل أو وزارة البلدية .. المقاول السعودى أو الأجنبى يأتى بالعمالة الأجنبية الوافدة لبناء المساكن والبنى التحتية وهذا يكلف الدولة العديد من المشاكل .. منها الصحية والتأمين والأمن وسكن العمال ومصاريف الضرائب ! لماذا لايكون هناك إتفاق وتعاون مع شركات أجنبية هى تأتى وتتحمل بجميع إلتزامات جوانب الإنشاء من عمالة وسكن وضرائب وصحة وتأمين ومستلزمات البناء والمواصفات ثم تسلم لصاحب المشروع أو الدولة حسب المواصفات المتفق عليها ؟
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 7 ساعات
التقرير السابق لصحيفة ” صدى ” الذى تناول العراك والصراع بين العمالة السودانية والبنجالية .. هذة إحدى المشاكل التى تعانيها وزارة الداخلية والصحة .. يأتى الكفيل بعمال البناء ويتركهم بمنطقة ” البطحاء أو النسيم ” بدون رقابة ويكونوا عبئ على الدولة من جميع النواحى منها السرقة الإتجار بالمخدرات التلاعب بالسوق السوداء التحرش النصب والإحتيال .. فهذة الفوضى الإجتماعية من المسئول عنها .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 7 ساعات
من المسئول عن هذا الفساد بالمملكة العربية السعودية ؟
زائر[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 6 ساعات
أضيف أسباب أخري منها الفساد و مقاولات الباطن و انظمة وزارة العمل وغيرها الكثير .