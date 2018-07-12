بالتعاون مع أسواق التميمي.. عقد لقاء وظيفيا للباحثين عن عمل بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قام صندوق تنمية الموارد البشرية بمدينة الرياض، بعقد لقاءً وظيفيًا للباحثين عن عمل، المسجلين في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ؛ وذلك بالتعاون مع شركة أسواق التميمي.

وبالتعاون مع شركة أسواق التميمي، قدم ” هدف ” برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية قبل انعقاد اللقاء الوظيفي.

من الجدير بالذكر، أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتدادًا لبرامج توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية.