شركة ” الاتصالات السعودية ” تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن فتح التقديم في عدد من الوظائف ” للرجال ” ؛ وذلك .ضمن برنامج إكتساب المواهب المنتهي بالتوظيف (Talent Incubation Program) لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– محلل تخطيط مالي (Financial Planning Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلهم.

– محلل البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Design Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلهم.

– مطور تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات ( ICT Applications Developer)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلهم.

– محلل مبيعات (Sales Analyst – Sales Operations Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المبيعات، التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:هنا