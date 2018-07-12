شركة ” الاتصالات السعودية ” تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة
كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن فتح التقديم في عدد من الوظائف ” للرجال ” ؛ وذلك .ضمن برنامج إكتساب المواهب المنتهي بالتوظيف (Talent Incubation Program) لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:
– محلل تخطيط مالي (Financial Planning Analyst)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلهم.
– محلل البنية التحتية لتقنية المعلومات (IT Infrastructure Design Analyst)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلهم.
– مطور تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات ( ICT Applications Developer)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلهم.
– محلل مبيعات (Sales Analyst – Sales Operations Analyst)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المبيعات، التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.
وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:هنا
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 8 ساعات
بالتوفيق للجميع يااااارب
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم ارزقنا من حيث لانحتسب اللهم امين