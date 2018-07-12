تدخل طبي ناجح لإزالة ورم مسخي Teratoma من مولود

الرياض(صدى):

قام فريق طبي متخصص في مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بمعاينة مولود يبــــــلغ من العـمر35 يوماً يعاني منذ ولادته من ورم في تجويف الفم تسبب في صعبة الرضاعة.

وبعد تشخيص الحـالة من قبل الطاقم الطبي المعالج تبين وجود إشتباه ورم مسخى (Teratoma) مما استدعى التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياة الرضيع حيث أجريت للطفل عملية إزالة الورم من تجويف الفم، كما تم تنويمه في العناية المركزة للأطفال لعدة أيام تحت التنفس الصناعي للتأكد من سلامته وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح وخرج الطفل من العناية المركزة بصحة جيدة.