” هدف ” بالتعاون مع ” التميمي ” يطرح فرص عمل ويعقد دورات إرشادية للمتقدمين

سعيد العجل(صدى):

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مدينة الرياض مؤخراً، لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، وذلك بالتعاون مع شركة أسواق التميمي، حيث طرح عدد من فرص العمل للسعوديين في مجالات وتخصصات متنوعة ومختلفة.

وقدم ” هدف ” بالتعاون مع شركة أسواق التميمي، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية قبل انعقاد اللقاء الوظيفي، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.