بالفيديو.. عروس تصفع رجلا حملها في حفل زفافها
شهد حفل زفاف هندي واقعة غريبة بطلتها العروس والتي صفعت أحد الأشخاص لقيامه بحملها خلال أداء أحد الطقوس الاحتفالية.
وبدأ الأمر بحمل أحد الأشخاص للعريس ليضع طوقا من الزهور حول عنق العروس، وبالمثل حمل أحد الأشخاص الأخيرة، ولكن ما أن انتهت من مهمتها حتى استدارت له وصفعته وعنفته .
وكان رد فعل هذا الشخص أن صفع زوجته التي تقف وراءه، ربما لأنها هي من وضعته في هذا الموقف المحرج بدفعه نحو حمل العروس .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 8 ساعات
ههههه حط حرته في الثانية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10703 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههههههههه لان الثانية هي اللي قالت شيلها عشان تورطه
جود[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 7 ساعات
هب حرته في البنت الي وراه هههههههههههههههه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههههههههههههههه،،
تكفى مسوي خدمة توصيل((دليفري))..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂😂شكله ضغط الزر