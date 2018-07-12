بالفيديو.. عروس تصفع رجلا حملها في حفل زفافها

نيودلهي(صدى):

شهد حفل زفاف هندي واقعة غريبة بطلتها العروس والتي صفعت أحد الأشخاص لقيامه بحملها خلال أداء أحد الطقوس الاحتفالية.

وبدأ الأمر بحمل أحد الأشخاص للعريس ليضع طوقا من الزهور حول عنق العروس، وبالمثل حمل أحد الأشخاص الأخيرة، ولكن ما أن انتهت من مهمتها حتى استدارت له وصفعته وعنفته .

وكان رد فعل هذا الشخص أن صفع زوجته التي تقف وراءه، ربما لأنها هي من وضعته في هذا الموقف المحرج بدفعه نحو حمل العروس .