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  • نشر : منذ 6 ساعات
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  • حوادث

إصابة 8 أشخاص جراء حادث تصادم بمكة

إصابة 8 أشخاص جراء حادث تصادم بمكة
حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة ٥:٤ من صباح اليوم الخميس بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في النورية بعد إشارة با شراحيل وبه عدد من المصابين وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية وفرقة عناية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٨ إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ..

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات

نسأل الله أن يرحم الميت ويشفى المصابين

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات

انا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله
ربى ارحم ميتهم واشفى مصابهم
واربط على قلوب زويهم

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول ولاقوة الا بالله السنوات الاخيره كثرة الموت الجماعي الحوادث أسوء من الحروب والامراض الله يرحمهم جميعاً ويشافي المصاب

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول ولاقوة الابالله السنوات الاخيره كثرة الموت الجماعي

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