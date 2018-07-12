إصابة 8 أشخاص جراء حادث تصادم بمكة

حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة ٥:٤ من صباح اليوم الخميس بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في النورية بعد إشارة با شراحيل وبه عدد من المصابين وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية وفرقة عناية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٨ إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.