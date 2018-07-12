إصابة 8 أشخاص جراء حادث تصادم بمكة
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعة ٥:٤ من صباح اليوم الخميس بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في النورية بعد إشارة با شراحيل وبه عدد من المصابين وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية وفرقة عناية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٨ إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات
نسأل الله أن يرحم الميت ويشفى المصابين
همس[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
طلال[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله
ربى ارحم ميتهم واشفى مصابهم
واربط على قلوب زويهم
شجون[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله السنوات الاخيره كثرة الموت الجماعي الحوادث أسوء من الحروب والامراض الله يرحمهم جميعاً ويشافي المصاب
عمار[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولاقوة الابالله السنوات الاخيره كثرة الموت الجماعي