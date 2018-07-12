للمرة الأولى.. مصفاة نفطية بالمملكة تصدر البنزين الخالي من الرصاص للولايات المتحدة
شرعت مصفاة نفطية بالمملكة، في تصدير شحنة من البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى.
وفي هذا السياق، أوضحت مصفاة ” ساتروب ” في الجبيل الصناعية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها أرسلت شحنة البنزين الخالي من الرصاص ” آر بي أو بي ” إلى الولايات المتحدة.
من الجدير بالذكر، أن مصفاة ” ساتروب ” تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية.
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