للمرة الأولى.. مصفاة نفطية بالمملكة تصدر البنزين الخالي من الرصاص للولايات المتحدة

علي القحطاني(صدى):

شرعت مصفاة نفطية بالمملكة، في تصدير شحنة من البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى.

وفي هذا السياق، أوضحت مصفاة ” ساتروب ” في الجبيل الصناعية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها أرسلت شحنة البنزين الخالي من الرصاص ” آر بي أو بي ” إلى الولايات المتحدة.

من الجدير بالذكر، أن مصفاة ” ساتروب ” تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية.