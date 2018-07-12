عاملة آسيوية تتعرض للتعنيف والضرب من قبل كفيلها بمكة

نايف السالم(صدى):

تعرضت عاملة آسيوية تبلغ من العمر 19 عامًا للتعنيف من قبل كفيلها؛ مما أدى لدخولها إلى مستشفى ” النور ” لتلقي العلاج؛ وتقوم جهات التحقيق بمكة المكرمة تحقيقات موسعة بشأن هذه الحادثة.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، وصلت العاملة لقسم الطوارئ بواسطة فريق من الهلال الأحمر؛ وذلك على إثر تعرضها لعنف جسدي من كفيلها وزوجته؛ وفقًا لما جاء بافاداتها.

وعن ما أصاب العاملة، فإنها مصابة بجروح وكدمات في الرأس مع تورم بالعضد الأيمن والأيسر والساعدين الأيمن والأيسر، ووجود آثار جروح قديمة ملتهبة بأعلى الظهر واليدين، وتورم بالساقين مع وجود آثار حروق قديمة في الوجه والصدر وأجزاء متفرقة من الجسم.

من الجدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، تتابع الحادثة وشكلت فريق عمل؛ لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة حول واقعة التعنيف.