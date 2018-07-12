بعد مقتل بطل كمال الأجسام.. قطر متهمة بسياسة التمييز وتستمر في التعتيم

نواف السالم(صدى):

تعقيبًا على مقتل بطل كمال الأجسام السوداني ، المعروف بـ ” جيقي ” ، ووسط حرص السلطات القطرية على التعتيم الإعلامي حول الجريمة، أعربت المنظمة الأفريقية للثقافة وحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، عن بالغ قلقها واستنكارها للتعتيم المقصود.

وقالت المنظمة في بيان لها إن هذا الحادث يؤكد تواطؤ سلطات النظام القطري وسياسة التمييز التي تمارَس في قطر، وانتشار سياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت المنظمة السلطات القطرية بالكشف عن الحقيقة والقبض على القاتل وتقديمه للمحاكمة، واحترام حقوق الجميع دون تمييز أو إقصاء، لافتة إلى أنها تتابع القضية، وقد أعلمت جهات دولية حقوقية عنها.

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