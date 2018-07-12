ضاحي خلفان: ستظل قطر بؤرة إخلال بأمن الوطن العربي ما زالوا فيها الحمدين

أبو ظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الخميس، أن قطر ستظل بؤرة إخلال بأمن واستقرار الةطن العربي، مازال تنظيم الحمدين يحكم.

وقال خلفان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ما تحالف التحالف ولا تآلف التآلف إلا لطرد الاشرار من الوطن العربي و تحكيم العقل والمنطق، ليسود الأمن والرخاء في الوطن العربي ” .

وأضاف : ” محمد بن زايد ومحمد بن سلمان سيسطرا لكما التاريخ العربي في دعم قرار خادم الحرمين الشريفين موقفا رجوليا لن يُنسى مدى الحياة ” .

وتابع : ” لازم نضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يزلزل أمن واستقرار دولنا..سواء تنظيم الحمدين او الحوثي او إيران أو أي غدار.. حماية الوطن العربي مسؤولية كل الأحرار العرب.. وتبا لاصدقاء شريفة ” .

واستكمل : ” اذا السعودية والإمارات والبحرين ومصر والسودان والاردن ، لم يتصدوا لمخربي الأمن والاستقرار في دولنا العربية…من سيتصدى لهم..تتصورون تنظيم الحمدين المتآمر مع شريفة! ” .