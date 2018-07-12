بالفيديو.. في أول ظهور له بعدن..طارق صالح للحوثيين: ” الدين لله والوطن للجميع “
وجه العميد الركن طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي صالح، رسالة مقتضبة إلى جماعة الحوثي الإرهابية، وذلك في أول ظهور له في مدينة عدن.
وقال صالح في كلمته أمام عدد من المتدربين العسكريين في معسكر ” بير أحمد ” التابع لقوات الحرس الجمهوري : ” موضوع الحديدة شبه منته، ثقوا تمامًا أن موضوع الحديدة شبه منته والمسألة مسألة وقت فقط لنثبت للعالم أن هذه العصابة لا تريد السلام ولا تريد أن تخرج إلا بقوة السلاح، يريدون الدم اليمني في كل مكان من أجل ما يدعونه من حق إلهي ” .
وأضاف : ” قواتنا تشارك ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات في تحرير اليمن، والتحالف العربي هو نواة لقوة عربية يمكنها دحر أي مخطط تآمري ضد الأمة العربية والمنطقة في الحاضر وفي المستقبل ” .
وأكد أن اليمن ينتمي للأمة العربية، ولا ينتمي لبلاد فارس وإسطنبول وأنه سيظل عربيًّا، مضيفًا: ” نحن ننتمي لليمن ولا ننتمي إلى عصابة، اليمن فيها كل المذاهب، اليمنيون على مدى التاريخ تعايشوا فيما بينهم الزيدي والشافعي والصوفي والسلفي، الدين لله والوطن للجميع “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 11 ساعة
احذر من الحوثيين لا يلحقونك بعمك
اياك ان تثق بعملاء ايران
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1337 ] نشر منذ 9 ساعات
بل الدين لله ، والوطن لله .
بن سليمان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 9 ساعات
والله ياطارق صالح من انك تردد شعار العلمانية( الدين لله والوطن للجميع) ان ماعندك سالفة واسأل الله ان يقيض لليمن من يخاف الله فيهم اما انت مادام هذي علومك عز الله هزلت