الأرصاد: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بعدة مناطق

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن بعض مناطق المملكة ستشهد ارتفاعًا ملموسًا بدرجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن كل من الرياض ، والمنطقة الشريقية، ستشهدا ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأصدرت الهيئة تنبيهات متقدمة على كل من : عسير، والحدود الشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة،والرياض ،ونجران،والباحة ، توضح وجود نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وكانت الهيئة قد أوضحت أن الأيام الحالية تسجل أعلى معدلات حرارة خلال السنة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة خصوصاً على المناطق الساحلية مما قد يتسبب في تكون الضباب.

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