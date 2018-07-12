العصيمي يوضح حقيقة إلغاء قرار عودة الإداريين

علي القحطاني (صدى):

بالتزامن مع الأنباء التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، حول إلغاء وزارة التعليم لقرار عودة الإداريين في منتصف شهر ذي القعدة، أكد المتحدث الرسمي للوزراة مبارك العصيمي أنه لا صحة لتلك الأنباء.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر تعميما لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم على عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي) عدا المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 11/18 /1440 الموافق 21 /07/ 2019.

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