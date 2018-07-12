العصيمي يوضح حقيقة إلغاء قرار عودة الإداريين
بالتزامن مع الأنباء التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، حول إلغاء وزارة التعليم لقرار عودة الإداريين في منتصف شهر ذي القعدة، أكد المتحدث الرسمي للوزراة مبارك العصيمي أنه لا صحة لتلك الأنباء.
يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر تعميما لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم على عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي) عدا المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 11/18 /1440 الموافق 21 /07/ 2019.
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طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 9 ساعات
تهيئة المدارس!!؟؟
تهيئة المدارس تحتاج عمال نظافة وشركات صيانة للكهرباء والسباكة والتكييف وليس دوام الاداريين!هل الاداريين سيقومون بتلك الاعمال طبعاً لا!! فكل عام تبدأ الدراسة والمدارس تعاني من عدم تنفيذ اعمال النظافة والصيانة المطلوبة!؟؟ هذا هو التخبط الاداري لمن يسمع به ولم يراه
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب يا أخي بدل ما تقعدون للنفي والإثبات !! وضحوا للعالم وجهة نظركم وأسباب تمسككم برأيكم
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبي الله و نعم الوكيل قرار تعسفي 👎🏻
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 9 ساعات
استفسار فقط كلنا نعلم ان لا فائدة مرجوه من العوده المبكره هذي لكن عندي استفسار هناك فصول صيفيه للمرحله الثانويه هل يختلط موظفي المرحله الاساسيين مع الموظفين صيفي مع العلم ان لهم مكافئه عن العمل في فترة الصيف غير انهم بياخذون عطلتهم الاساسيه
شمس[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 9 ساعات
لامبرر للعودة قبل المعلمات بشهر للأسف نعاني من التعسف في القرارات الغير مبرره
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 9 ساعات
باذن الله يصدر مكرمة ملكية تلغيه
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 9 ساعات
لن أعلق على هذا الخبر .. فالكلام كثير حول هذا القرار .. ننتظر قرار يلغي القرار التعسفي .. ولعله يكون قريبا جدا .. انا متفائل بخبر قريب .
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 9 ساعات
لن أعلق على هذا الخبر .. فالكلام كثير حول هذا القرار .. ننتظر قرار يلغي القرار التعسفي .. ولعله يكون قريبا جدا .. انا متفائل بخبر قريب .
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 9 ساعات
للأسف مكابرة وتعنت من الوزارة ..
ملك[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 9 ساعات
تقدرون تنفون..لكن ماتقدرون توضحون وتصرحون بطبيعة الاعمال والاشيااء المراد عملها بالعوده المتقطعه..الى الله المشتكى..
طاهر[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 9 ساعات
ياويلكم من الله ٣ اسابيع وش نصلح ننظف المدرسه مثلا حرمتونا من الإجازة
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 8 ساعات
………..
متأكدين من هذا التاريخ ؟
زايد +[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 8 ساعات
ماتلاحظون كل المتحدثين عصمه
متحدث الاسكان عصيمي
ومتحدث التعليم عصيمي
ومتحدث مدري ايش عصيمي
وكلهم ماعندهم غير النفي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10703 ] نشر منذ 7 ساعات
لا اعلم ما فائدة عودتهم منتصف ذو القعدة …… يعني عشان يقعدون في المدرسةاصنام
تخبطات على كثر ما تخبطتو
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30267 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
…………
القرار هذا ينفذ العام القدم
تل الحزه على قولة الشيبان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبي الله عليكم هذا ضلم يجلسون يطالعون في الجدران وخاصه النساء الى عندها اولاد صغار وين يودوهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم نتقبل امام الله فيكم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 6 ساعات
ما تخافون من الله وضلمكم وين الاداريات يودون اولادهم الصغار تحت ىسنتين حسبي الله عليكم انتم كل واحد منكم عنده اكثر من خدامه لا نسامحكم لا بد ترجعون عن هذا القرار المتعسف ونطالب الملك وولي العهد الله يحفضهم بي الغاء القرار هذا
نيم[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 6 ساعات
وزارة الهدر المالى والضياع الإدارى
نيم[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 6 ساعات
وزارة الهدر المالى والضياع الإدارى والمحسوبيات