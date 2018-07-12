قانوني مصري يوضح عقوبة المتورطين في واقعة ” أطفال المريوطية “

القاهرة(صدى):

تعقيبا على الجريمة الشنعاء التي هزت أرجاء مصر، بالعثور على جثث 3 أطفال ملقاة بالشارع والذين عرفوا إعلاميا بـ ” أطفال المريوطية ” ،أوضح أستاذ القانون الجنائي إبراهيم نايل، أن عقوبة المتورطين ستتراوح بين السجن المشدد والإعدام.

وأكد نايل، أن الجناة سيحاكمون طبقًا لقانون العقوبات المصري وتحديدًا المادة رقم 230، والتي تنص على أن ” كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام ” ، موضحًا أن ذلك في حال ثبوت سرقة الأعضاء من الأطفال.

وأضاف : ” في حالة كان الأمر قاصر على خطف وقتل الأطفال، يعاقب الجناة أيضًا طبقًا لقانون العقوبات، وتتراوح العقوبة بين السجن المشدد والإعدام ” .

وأوضح أن ذلك سيتم الكشف عنه طبقًا للتحريات والتحقيقات الجارية خلال الفترة الحالية لتحديد أسباب الوفاة ثم الوصول إلى الجناة.

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