دلالات ” العلامات الكيلومترية ” الجديدة بالطرق السريعة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق عن إضافة لوحات رقمية جديدة ” العلامات الكيلومترية ” ، على الطرق السريعة.

وأوضحت ” أمن الطرق ” أن لكل طريق رقما خاصا ،وإن دلالات تلك الأرقام تدل عبى المسافة بين بداية ونهاية الطريق، من مدينة إلى أخرى.

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، الرقم 40 يعني رقم الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي جدة والدمام مرورًا بالرياض.

والأرقام 3,9,1 يعني المسافة من نقطة بداية الطريق إلى مكان العلامة الكيلومترية، مشيرة إلى أن تلك اللوحات تساعد في معرفة الموقع في حال طلب مساعدة أو بلاغ.