بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم لمس المرأة للرجل في أماكن الإزدحام

علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم لمس المرأة للرجل في أماكن الإزدحام دون قصد، وما إن كان ينقض الوضوء.

وأكد الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه على الرجال الابتعاد نهائيًا عن الأماكن التي تكون فيها النساء ، قائلا : ” لكن إذا ابتلي وتواجد في أماكن مزدحمة عليه ان يتقي ملامستهن ” .

وأضاف : ” و إذا حدث ملامسة دون قصد وخارج إرادته فلا حرج ” ، مستشهدًا بقول الله تعالى : ” وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ” .