بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم لمس المرأة للرجل في أماكن الإزدحام
أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم لمس المرأة للرجل في أماكن الإزدحام دون قصد، وما إن كان ينقض الوضوء.
وأكد الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه على الرجال الابتعاد نهائيًا عن الأماكن التي تكون فيها النساء ، قائلا : ” لكن إذا ابتلي وتواجد في أماكن مزدحمة عليه ان يتقي ملامستهن ” .
وأضاف : ” و إذا حدث ملامسة دون قصد وخارج إرادته فلا حرج ” ، مستشهدًا بقول الله تعالى : ” وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ” .
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان@FaisalJuthayyan@saad_alkhathlan
حكم لمس المرأة للرجل في اماكن الازدحام بدون قصد هل ينقض الوضوء ؟ https://t.co/usr0tEZkYT pic.twitter.com/gTbQj87JJz
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 10, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 14 ساعة
لاإله الا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 13 ساعة
يكون خير
ابن البلد[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 9 ساعات
جزاك الله خير