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بالفيديو.. لاعب سابق بالهلال يتحدث عن مرحلة بعده التام عن ” الدين “

بالفيديو.. لاعب سابق بالهلال يتحدث عن مرحلة بعده التام عن ” الدين “
نواف السالم(صدى):

تحدث لاعب المنتخب ونادي الهلال سابقًا عادل عبدالرحيم ، عن أول 18 سنة من عمره، مشيرًا إلى أنه قضاها بعيدًا عن الدين والصلاة والمساجد.

وأوضح عبدالرحيم خلال برنامج ” زوايا ” ، أنه لازمته وقتها مشاعر الحزن والضياع والقلق حتى منّ الله عليه بالهداية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الشهرة التي حققها في أول سنة لعبها مع نادي الهلال والمنتخب لم يكن مقتنعًا بحياته.

وقال: ” الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى سيعاني فراغًا داخليًا كبيرًا مهما وصل في أمور الدنيا ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6338 ] نشر منذ 13 ساعة

تجارب شخطية ليس شرط أن تنطبق على غيرك الأساس في المسلم الصلاح والاعتدال في الحياة لا يمين ولا يسار

[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 8 ساعات

التجاره لا تدخل مع اقارب لو اخوك

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