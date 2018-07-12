التقويم التفصيلي للعام الدراسي المقبل الذي يواجه موجة من الانتقاد

حمود العنزي (صدى):

أوضح التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي المقبل 1439 / 1440 هـ ، أن عودة الإداريين ستكون في 18 من شهر ذي القعدة للعام المقبل 1440هـ.

ويؤكد نهج الوزارة السنوي في تقديم موعد دوام الإداريين وهو ما يقابل بموجة شديدة من الاعتراضات والانتقادات.

ونص تعميم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم على عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي) عدا المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 18/11 /1440 الموافق 21 /07/ 2019.

وأن تكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام 1441 (عدا المعلمين المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز) الأحد 17 /12 /1440 وستكون بداية العام الدراسي للعام 1441 يوم الأحد (2 /01 /1441).