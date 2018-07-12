التقويم التفصيلي للعام الدراسي المقبل الذي يواجه موجة من الانتقاد
أوضح التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي المقبل 1439 / 1440 هـ ، أن عودة الإداريين ستكون في 18 من شهر ذي القعدة للعام المقبل 1440هـ.
ويؤكد نهج الوزارة السنوي في تقديم موعد دوام الإداريين وهو ما يقابل بموجة شديدة من الاعتراضات والانتقادات.
ونص تعميم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم على عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي) عدا المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 18/11 /1440 الموافق 21 /07/ 2019.
وأن تكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام 1441 (عدا المعلمين المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز) الأحد 17 /12 /1440 وستكون بداية العام الدراسي للعام 1441 يوم الأحد (2 /01 /1441).
qlq[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يعين
الواقع[ عدد التعليقات: 6338 ] نشر منذ 12 ساعة
تدمير للموسم السياحي شامل وإضافة مبالغ ضخمة على الدولة بسبب ارتفاع طاقة الكهرباء والمياه والنقل في هذا الوقت المشمش فعلا وزيادة تشغيل ممكن الاستغناء عن ذلك كله ان شاء الله خادم الحرمين الشريفين كا العادة يتخذ القرار المناسب المفرح لجميع الإداريين
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 8 ساعات
شي مستفز بصراحه دوام لمدة 3 أسابيع بدون طلاب….
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 8 ساعات
هم في الاصل دوامهم لا يتعلق مباشرة بالطلاب اثناء اليوم الدراسي ..
واجازة ٦٧ يوم اعتقد انها كافية جدا لهم ..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 8 ساعات
حلووو
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 8 ساعات
عودة المعلمين يوم ٢٢
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 8 ساعات
السنة هذي نجد عزوف عن الإدارة والوكالة والإرشاد .. لاحوافز مالية ولا إجازات وفي المقابل تحمل مسؤلية
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 8 ساعات
ما الفائدة من عودة الهيئة الإدارية قبل شهر ونصف من عودة الطلاب؟!
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 8 ساعات
احفظوا نسخه عندكم عشان مايجي قرار يرجعون المعلمين بنص الاجازة
ملك[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 8 ساعات
فيه خطأ في الجدول !!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10703 ] نشر منذ 7 ساعات
بصراحة وزارة التعليم اصبحت مثل البوفيه كل يوم سندوتش مختلف
الزمان الهملة راح مع سلمان الحزم[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 7 ساعات
الي تقول التعليم اصبح مثل البوفية كل يمو سندوتش مختلف !
* عندك 67 يمو اجازة وجمعة والسبت وي كند ؟؟ وتاخذ راتبك كامل الراتب ياعيني ؟ !
* على طول السنة تدوم 7.30 وتصلي في بيتك ووقت الدوام شاهي وقهو ؟؟ انا اخص البعض والا اعممم .
* طيب اش رايك في العسكري !! ؟ الرواتب متدنية والعمل 11 شهر متواصلة وعمل الم من كثرة الوقوف والشمس والغبار والحر والمطر مايتغطاء عنها واذا اخذ اجازه تحسم علية بعض العلاواة !….؟ ياليت انك تفكر وتشوف حال العسكري وتحمد الله على النعمة الي انت فيها
** انا اقترح على وزير التعليم تـجنيد موظفين التعليم اثناء الاجازه عشان يتعودون على الدوام المستمر طوال السنة والي مايبغى ياخذ الاجازه ولكن بدون الراتب ؟؟؟؟؟
يمكن يحسون بلعسكري !!؟
معلم[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 7 ساعات
التقويم التفصيلي للعام الدراسي المقبل الذي يواجه موجة من الانتقاد فعلا كلام الاخ الواقع صحيح مئة في المئة ولا عندي اضافة له تطرق الي كل مايجول في خاطري
شمس الحقيقة[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 5 ساعات
قرار سليم ١٠٠./.١٠٠ وذلك توفير ميزانية الدولة بالداخل . وايظا تخفيف الهدر المالي الخارجي وكذلك تشجيع السياحه الداخليه .
دام عزك ياوطني الحبيب ..👏👏👏