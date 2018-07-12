بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتاتين وسط تشجيع النساء
نشبت مشاجرة عنيفة بين فتاتين في الشارع وسط تشجيع أصدقائهما بأمريكا .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشادة كلامية حادة بين فتاتين تحول إلى عراك عنيف بالأيدي، حيث انهالتا على بعضهما بالضرب المبرح وشد الشعر وتمزيق الملابس، وسط تشجيع النساء حتى تدخلت أحدهم لفض العراك العنيف الذي نشب بينهما.
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j jj[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 7 ساعات
متفقات احد يصورهن يتهاوشن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
البنت لاصارت مشكلجية
زوجها على طووووووول
لاتخليها تقعد ولاثانية وحده😂😂😂😂