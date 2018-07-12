4 مراهقون يعتدون على عامل نظافة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

تجرد 4 مراهقون من الإنسانية، باعتدائهم ،على عامل نظافة بالمدينة المنورة بالسلاح الأبيض.

واعتدى المجرمون بالضرب على العامل بطريقة وحشية، وقاموا سلب ما لديه من مبالغ مالية، فيما باشرت الجهات المعنية ونقلت العامل إلى المستشفى.

وتعمل الجهات المعنية في المدينة المنورة على تكثيف الجهود للبحث عن المجهولين الذين تسببوا في إصابة العامل بعدة إصابات بالغة.