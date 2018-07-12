4 مراهقون يعتدون على عامل نظافة بالمدينة المنورة
تجرد 4 مراهقون من الإنسانية، باعتدائهم ،على عامل نظافة بالمدينة المنورة بالسلاح الأبيض.
واعتدى المجرمون بالضرب على العامل بطريقة وحشية، وقاموا سلب ما لديه من مبالغ مالية، فيما باشرت الجهات المعنية ونقلت العامل إلى المستشفى.
وتعمل الجهات المعنية في المدينة المنورة على تكثيف الجهود للبحث عن المجهولين الذين تسببوا في إصابة العامل بعدة إصابات بالغة.
qlq[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 16 ساعة
كسر اياديهم
الواقع[ عدد التعليقات: 6338 ] نشر منذ 11 ساعة
كثير من هذا الجيل يحملون أنفس عدوانية خبيثة نتيجة أسر متفككة لاتربي أبنائها مع الأسف الشديد لايحترمون الآخرين ولديهم شوفينا وتعالى على من يعتقدون أنهم ضعفاء لاكن الا ما رباه ابوه يربيه سلمان وان شاء الله يتم القبض على هؤلاء المجرمين وتجلد ظهورهم بالسياط في نفس مكان الجريمة وأمام أولياء أمورهم بعد التحقيق معهم فاليس من المستبعد انهم يدعمونهم في ارتكاب الجرائم ويعتبرون ذلك امتداد للتاريخ البلطجي
براغى[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله….وفى مدينة خير البرية…هذه نتيجة التربية الخاطءة من الاباء الذين يزرعون فى نفوس اولادهم النزعة العنصرية القذرة باعتبار كل من هو اجنبى عبد وهدف مستباح…متناسين ان من هؤلاء الضعفاء من هو اشرف وافضل عند الله منهم…وان هناك يوما يرجعون فيه الى الله يقتص للمظلوم فيه من الظالم
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبي الله عليهم .. الله يسلط على كل متجبر ظالم ناس مايخافون الله اكثر منهم يعذبونهم في حياتهم .. محد يستقوي على المستضعفين الا انسان مايخاف الله قلبه قاسي ومريض نفسي .. لا ترحمونهم الي كذا استفيدو من استقواءه اعمال شاقه بالسجن
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 8 ساعات
يجب معاقبتهم اشد العقوبه حتى لو تنازل رجل النظافه ،،،،،
وهذا عمل اجرامي وبإذن الله لان يفلتون من قبضة رجال الأمن حفظهم الله ،،،،،،
هاذي ضعافة نفس وقلت تربيه ،،،،،،،
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 8 ساعات
رجل النظافه تغرب عن اهله ووطنه من اجل لقمة العيش وخدمتنا وللأسف يعتدون عليه ،،،
لان نقبل بهذا التصرف البشع ،،،،
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 8 ساعات
وش صاير بالمدينه اول كانت يضرب فيها المثل من طيبة اهلها
وهدوء والسكينه والحين اسمع اكثر من خبر سيء ،، وأن شاء الله اخر خبر نسمعه 😔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 8 ساعات
وش فيهم الناس على العمال الغلابا
قبل شوية ضرب عامل في حديقة
والان ٤
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 8 ساعات
للاسف الشديد تزايدت حالات الاعتداء على العماله الوافده وفوق مافي هذا من ظلم وقهرلهم فإن فى ذلك تشويه لصورة بلادنا وابنائهاالطيبين مطلوب من الجهات الامنيه سرعة جلب هؤلاء للعداله لانزال العقاب الصارم بهم والتشهيربهم باعلان العقوبه بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بلدناغاليه
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا السجن عشر سنوات قليل بحقهم حسبي الله عليهم ، ان شاء الله يقبض عليهم وياخذون حقهم
مواطن[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 6 ساعات
وزارة التعليم هي السبب اخرجت جيل فاسد لايحترم احد ولا يقدر احد
دلعو الطالب الين تمرد وهذي النتيجه يجب اعاتدة الضرب والتربيه في المدارس (الضرب المقنن للمدير والوكيل فقط
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
للأسف كثير من الشباب
فاهمين الوطنية غلط
يضرب الأجانب ويحاربهم ويسرق محفظاتهم
لا يابابا
مو كذا
الدنيا دواره
أجدادنا كان يروحون يسافرون ويتغربون في الهند وكثير من الدول
فأنتبهوا لاتدور الدنيا علينا
يوم طلع مقطع لشاب يعودي ينضرب فحدى الدول قبل سنتين
قومتوا الدنيا سب وهواش
الي ماترضونه على نفوسكم لاترضونه على الناس
كفاية همجية😐