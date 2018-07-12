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بالصور.. وزير خارجية أردوغان ونظرة ثاقبة على سيدة البيت الأبيض

بالصور.. وزير خارجية أردوغان ونظرة ثاقبة على سيدة البيت الأبيض
سلسبيل سعيد(صدى):

انعقد أمس الأربعاء قمة الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتقطت عدسات المصورين عدد من اللقطات للرئيس التركي أردوغان ووزير خارجيته مولود تشاويش أوغلو خلال القمة والتي كانت مثيرة للجدل.

وعكست الصور التي تم التقاطها مدى الاهتمام المبالغ فيه من قبل الرئيس التركي لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أظهرت صورة أخرى لوزير خارجية تركيا نظراته الثاقبة التي لاحقت ميلانيا، في مشهد مثير للجدل.

وحملت الصور العديد من المعانى حول نفاق الرئيس التركي الذي يعتبر نفسه قائد للإسلام، ويعتبر بلاده منبرًا للمسلمين، فلم تخلو الصور من كؤوس النبيذ والنظرات الثاقبة المثيرة للتساؤلات إلى ميلانيا.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 16 ساعة

قاعد يقزها قززززز 😂😂
وده يقدم لها شاورما هديه😂😂
لا فيها جمال ولا فيها دلع
هي وهالستارة اللي لابستها😂😂😂

[ عدد التعليقات: 17977 ] نشر منذ 12 ساعة

عادي جدا ان ينظر اليها وهي تحدثه

[ عدد التعليقات: 6338 ] نشر منذ 11 ساعة

تركيا تدعم الإخوان الارهابين والذي تفرع من حزبهم مليشيا القاعدة وداعش وكذلك تدعم الإرهاب الحمدي في قطرائيل فكيف تكون عضو في الناتو الذي من عقيدته محاربة الإرهاب في أوربا وأينما وجد والإرهابيين أمام أعينهم في تركيا وجزيرة سلوى يال المفارقة العجيبة

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات

لبى ميلانيا و ايفانكا كل ما راحو ديره صارت علوم

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 7 ساعات

سيدة ساحرة بكل مقاييس الجمال والأناقة. 👌🏽

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 7 ساعات

لا تمتلك كاريزما. اميره الطويل ولا الشيخه موزه لهم حضور مختلف

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 7 ساعات

عمليات التجميل مش مخليتنا نحفظ شكلها! ميشيل كانت احلى !

[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 7 ساعات

انا مش شايفاها حلوة اساسا ، ماعندهاش شخصية و لا روح ولا كاريزما ✋

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 7 ساعات

نظرتها نظره افعى. ماحبيتها ابدا، شخصيه تابعه لترامب

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 7 ساعات

ليه الربع عندنا ما فكو معها هي وبنتها يوم جو للرياض ياشيخ فيه ناس زبالة كانو يقولون تكفى ياسلمان زوجنا انفانكا كيف يزوجك اياها وهي متزوجه وواحد سمى بنته بدلا من ان يسميها باسم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سماها باسم اليهودية انفانكا الي قاعده تدعم اليهود لقتل اطفال فلسطين …..

ويكون بعلمك ياحبيبي هذا سياسة امريكية يجيب زوجته معه على شان تسلك له الامور الي مهي سالكة مثل الوليد بن طلال لما كان ياخذ زوجته معه اميره الطويل ويعرض بها للامريكان والبريطانيين كانو كل الاجان يناضرون لها ولا يناضرون للوليد …..

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 7 ساعات

والله انه ريهانا بتاع ابو علي احلي واجمل من ايفانكا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات

ما اشوف اي شي مما ذكر في الصور بس اثارة وبلبله ضد تركيا

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات

حتى عندنا في ايفيكانا هههههههههه لاتقذف الناس وحنا بيتنا من زجاج ياصاحب الخبر

[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 2 ساعتين

سمعونا صياحكم ياكلاب قردوغان يالاخونجيه الرافضه قوادين السبايا مثل عيال المتعه الرافضه

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 44 دقيقة

يعني مالقيتم شي ع رجب طيب الا الخز ع اساس ملكوكم مايخزون يا يهود خيبر

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