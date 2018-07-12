بالصور.. وزير خارجية أردوغان ونظرة ثاقبة على سيدة البيت الأبيض

سلسبيل سعيد(صدى):

انعقد أمس الأربعاء قمة الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتقطت عدسات المصورين عدد من اللقطات للرئيس التركي أردوغان ووزير خارجيته مولود تشاويش أوغلو خلال القمة والتي كانت مثيرة للجدل.

وعكست الصور التي تم التقاطها مدى الاهتمام المبالغ فيه من قبل الرئيس التركي لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أظهرت صورة أخرى لوزير خارجية تركيا نظراته الثاقبة التي لاحقت ميلانيا، في مشهد مثير للجدل.

وحملت الصور العديد من المعانى حول نفاق الرئيس التركي الذي يعتبر نفسه قائد للإسلام، ويعتبر بلاده منبرًا للمسلمين، فلم تخلو الصور من كؤوس النبيذ والنظرات الثاقبة المثيرة للتساؤلات إلى ميلانيا.