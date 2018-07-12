بالفيديو والصور.. فيدا يقبل رأس مصور عقب سقوطه أثناء احتفال اللاعبين
أطاح لاعبي منتخب كرواتيا بأحد المصورين أرضًا، أثناء إحتفالهم بهدف الفوز الثاني الذى سدد اللاعب ” ماندزوكيتش ” في شباك مرمي المنتخب الإنجليزي، اليوم الأربعاء، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس روسيا 2018.
هذا وقام اللاعب الكرواتي ” فيدا ” بتقبيل رأس المصوري المتواجد في أرض الملعب بعد سقوطه أثناء إحتفال لاعبي كرواتيا بالتأهل للدور النهائي للمرة الأولي.
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 17 ساعة
مونديال القبل هههههههههه
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 13 ساعة
الظاهر المصور هذا مثل الفريان عندنا هههههههههه