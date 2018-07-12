  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. ملخص مباراة انجلترا وكرواتيا – نصف نهائي كأس العالم 2018

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3403 ] نشر منذ 10 ساعات

يستاهلون الفوز الكروات و كانت مباراة جميلة

[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 4 ساعات

لم نشاهد مباراة في كرة القدم بل طرب و خطط كروية للفوز و التأهل نقترح استعارة مصوري ال Mbc sport الذين يلتقطون كل حركه في الملعب حتي التفلة يصورونها و اللاعب تعود عندما يريد أن يبصق يتو جه الي الكاميرا مباشره حتي أصابنا القرف من الدوري المحلي والمسابقات الرياضيه تف عليكم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *