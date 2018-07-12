نشر : منذ 17 ساعة 3٬095 2 صدى سبورت ملخص مباراة انجلترا وكرواتيا – نصف نهائي كأس العالم 2018 الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3403 ] نشر منذ 10 ساعات
يستاهلون الفوز الكروات و كانت مباراة جميلة
زائر[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 4 ساعات
لم نشاهد مباراة في كرة القدم بل طرب و خطط كروية للفوز و التأهل نقترح استعارة مصوري ال Mbc sport الذين يلتقطون كل حركه في الملعب حتي التفلة يصورونها و اللاعب تعود عندما يريد أن يبصق يتو جه الي الكاميرا مباشره حتي أصابنا القرف من الدوري المحلي والمسابقات الرياضيه تف عليكم .