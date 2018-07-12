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بالصور.. غلق 5 محال لمخالفات صحية في أبوعريش

بالصور.. غلق 5 محال لمخالفات صحية في أبوعريش
تركى السالم (صدى):

واصلت فرق التفتيش ببلدية أبوعريش، بأمانة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، جولاتها على المحال المتعلقة بالصحة العامة في المنطقة.

ونشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة جازان، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، عدد من الصور تفيد بضبط عدد من المخالفات تمثلت في تشغيل عمالة ليس لديهم شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة، واستخدام أدوات إعداد الطعام غير صالحة، وسوءالنقل والتخرين.

وأكدت ” الأمانة “، على إغلاق ٥ محلات متعلقة بالصحة العامة لعدم تجديد الترخيص، وأوضحت أنه جرى تطبيق الأنظمة البلدية بحقهم.

 

 

 


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