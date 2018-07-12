بالصور.. غلق 5 محال لمخالفات صحية في أبوعريش
واصلت فرق التفتيش ببلدية أبوعريش، بأمانة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، جولاتها على المحال المتعلقة بالصحة العامة في المنطقة.
ونشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة جازان، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، عدد من الصور تفيد بضبط عدد من المخالفات تمثلت في تشغيل عمالة ليس لديهم شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة، واستخدام أدوات إعداد الطعام غير صالحة، وسوءالنقل والتخرين.
وأكدت ” الأمانة “، على إغلاق ٥ محلات متعلقة بالصحة العامة لعدم تجديد الترخيص، وأوضحت أنه جرى تطبيق الأنظمة البلدية بحقهم.
هادي القحطاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 ساعة
كثف الجولات التفتيشية